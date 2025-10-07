Polska i Finlandia nie zamierzają tolerować kolejnych prób omijania sankcji na Rosję. Szefowie dyplomacji obu państw podczas spotkania w Warszawie przypominali o konieczności zwalczania rosyjskiej floty cieni, pływającej po Bałtyku.

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski stwierdził, że dotychczasowe działania w tej kwestii powinny być wyraźnym sygnałem dla Moskwy

Nie będziemy tolerować omijania sankcji, działań sabotażowych wymierzonych w naszą infrastrukturę krytyczną oraz generowania ogromnego ryzyka katastrofy ekologicznej na Bałtyku. Rosja powinna ponieść pełną odpowiedzialność, także finansową, za wywołane szkody. Powinniśmy dążyć do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych w celu wsparcia Ukrainy pożyczkami

– powiedział Sikorski.

Objęte sankcjami tankowce z rosyjskiej „floty cieni” zanieczyszczają wody europejskie ropą – ustaliła grupa dziennikarska Source Material.

Ministra spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen stwierdziła, że najbardziej efektywnym sposobem ograniczenia dochodów rosyjskiej machiny wojennej jest nałożenie limitu ceny na rosyjską ropę.

Latem Unia Europejska przyjęła ruchomy pułap cenowy dla rosyjskiej ropy, który jest zawsze ustalany w odniesieniu do ceny rynkowej, ale jest nieco niższy i aktualizowany co sześć miesięcy. Z pewnością kraje grupy G7 również mogą wprowadzić takie rozwiązanie

– stwierdziła Valtonen.

Polska zamierza wykorzystać obecne przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego do lepszej koordynacji działań, dotyczących ochrony podmorskiej infrastruktury krytycznej oraz zwalczania floty cieni.