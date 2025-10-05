Jeśli Hamas będzie chciał pozostać u władzy w Strefie Gazy, czeka go „całkowite unicestwienie” – oświadczył prezydent USA Donald Trump, cytowany w niedzielę (5 października) przez stację CNN.

Dziennikarz CNN Jake Tapper zapytał Trumpa przez SMS w sobotę, co może się stać, jeśli Hamas będzie upierał się przy pozostaniu u władzy w Strefie Gazy. Prezydent odpowiedział: „całkowite unicestwienie!”.

Tapper poprosił też o komentarz w sprawie odpowiedzi Hamasu na plan pokojowy prezydenta USA. Przywołał wypowiedź amerykańskiego senatora Lindseya Grahama, według którego Hamas odrzucił propozycję, domagając się braku rozbrojenia, utrzymania Strefy Gazy pod kontrolą palestyńską i powiązania kwestii uwolnienia zakładników z negocjacjami. Dziennikarz zapytał, czy senator jest w błędzie.

Zobaczymy. Tylko czas pokaże!!!

– odpisał Trump.

Prezydent spodziewa się, że „wkrótce” okaże się, czy Hamas rzeczywiście chce pokoju.

Zapytany o to, czy premier Izraela Benjamin Netanjahu w pełni popiera zakończenie bombardowania Strefy Gazy i wizję pokojową Trumpa, odpowiedział: „Tak w sprawie Bibiego”.

Trump wyraził nadzieję na to, że zaproponowane przez niego zawieszenie broni wejdzie w życie, i zapewnił, że ciężko pracuje nad tym, by tak się stało.

Plan pokojowy w Strefie Gazy

W sobotę prezydent poinformował, że Izrael zgodził się na „początkową linię wycofania sił” w Strefie Gazy. Dodał, że po potwierdzeniu tego przez Hamas zawieszenie broni natychmiast wejdzie w życie i rozpocznie się wymiana więźniów i zakładników.

Wcześniej ostrzegł, że nie będzie tolerował opóźnień w działaniach Hamasu ani nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, w ramach którego „Strefa Gazy znów będzie stanowić zagrożenie”.

W piątek Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń. Trump wezwał natomiast Izrael do natychmiastowego zaprzestania bombardowania Strefy Gazy.

W sobotę rano izraelska armia otrzymała rozkaz wstrzymania działań ofensywnych w Strefie Gazy. Wojsko nadal prowadziło jednak „operacje obronne”. Według kontrolowanej przez Hamas obrony cywilnej w izraelskich atakach w sobotę zginęło 57 osób, w tym 40 w oblężonym mieście Gazie.

Premier Izraela oświadczył w sobotę wieczorem, że ma nadzieję, iż zakładnicy więzieni przez Hamas zostaną uwolnieni w ciągu kilku dni. Dodał, że Hamas zostanie rozbrojony. W poniedziałek w Kairze mają się rozpocząć rozmowy o szczegółach wcielania w życie planu pokojowego, na który zgodził się Izrael i Hamas.

Rubio: wojna w Strefie Gazy jeszcze się nie skończyła

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w niedzielę w wywiadzie dla telewizji CBS, że wojna w Strefie Gazy jeszcze się nie skończyła, a uwolnienie zakładników musi być pierwszym etapem wygaszania konfliktu; by do tego doszło, Izrael musi przestać bombardować palestyńską enklawę.

Rubio oświadczył, że Hamas w zasadzie zgodził się na plan pokojowy prezydenta Donalda Trumpa oraz ramowe założenia dotyczące uwolnienia zakładników, nadal jednak trwają prace nad logistyką tego rozwiązania.

Gdy te logistyczne szczegóły zostaną uzgodnione, to sądzę, że Izrael i cały świat przyzna, że nie da się uwolnić zakładników pośród ataków, a więc muszą się one skończyć

– oznajmił sekretarz stanu.

Ponadto Hamas zgodził się „w zasadzie i ogólnych zarysach” na plany dotyczące dalszych kroków – dodał. Podkreślił, że USA bardzo szybko się zorientują, jeśli przedstawiciele tej organizacji nie potraktują poważnie propozycji pokojowej Amerykanów.

Naprawdę trudna będzie kolejna faza wdrażania rozwiązań pokojowych, dotycząca tego jak ma wyglądać przyszłość Strefy Gazy – ocenił szef dyplomacji.

Jak stworzyć palestyńskie technokratyczne władze, które nie będą Hamasem? (…) Jak rozbroić wszelkie rodzaje ugrupowań terrorystycznych, które będą budować tunele i przeprowadzać ataki na Izrael? Jak skłonić je do demobilizacji? Cała ta praca będzie bardzo trudna, ale ma kluczowe znaczenie, bo bez tego nie będzie trwałego pokoju

– podkreślił Rubio.

Wyraził nadzieję, że porozumienie między Izraelem i Hamasem zostanie sfinalizowane na początku nadchodzącego tygodnia i pozwoli na uwolnienie zakładników.