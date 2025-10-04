Co najmniej 30 osób poszkodowanych w rosyjskim ataku na pociąg i dworzec kolejowy w Szostce w obwodzie sumskim – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że wszystkie służby ratunkowe są na miejscu i udzielają pomocy.
Pociski spadły na pociąg relacji Szostka – Kijów. Trwa ustalanie pełnej liczby poszkodowanych. Wiadomo, że ucierpieli zarówno pracownicy kolei, jak i pasażerowie.
Według ukraińskiego ministerstwa rozwoju doszło do dwóch ataków. Celem pierwszego był stojący na dworcu pociąg podmiejski. Gdy zaczęła się ewakuacja ludzi, nastąpił drugi atak, wymierzony w pociąg Szostka-Kijów.
Rosjanie nie mogli nie zdawać sobie sprawy, że atakują cywilów. To terror, którego świat nie może lekceważyć
– napisał prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Dodał, że teraz „potrzebne są realne, zdecydowane działania, a nie jedynie słowa”.
