Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne wsparcie finansowe. 4 miliardy euro dla Kijowa ogłosiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen na szczycie w Kopenhadze.
„Jeśli wszyscy się zgadzamy, że Ukraina jest naszą pierwszą linią, musimy ją wzmocnić wsparcie wojskowe. Dlatego właśnie przekazujemy dziś Ukrainie 4 miliardy euro, z czego dwa będą przeznaczone na obronę przed dronami. I musimy zwiększyć presję na Rosję” – powiedziała Leyen.
Dodatkowo KE zaproponowała, by przekazać Ukrainę pożyczkę reparacyjną w wysokości 140 miliardów euro. Byłaby ona sfinansowana z zamrożonych w Unii rosyjskich aktywów. Szefowa Komisji przekonuje, że to rozwiązanie jest prawnie możliwe:
Nie konfiskujemy tych pieniędzy, ale wykorzystujemy na pożyczkę dla Ukrainy. Ukraina będzie musiała spłacić tę pożyczkę, jeśli Rosja wypłaci jej reparacje wojenne. Sprawca musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności
– wyjaśniła Leyen.
Większość unijnych krajów popiera ten pomysł. Najwięcej zastrzeżeń ma Belgia, bo pieniądze są zgromadzone na kontach belgijskiej firmy rozliczeniowej Euroclear. Władze w Brukseli obawiają się rosyjskich pozwów do międzynarodowych sądów arbitrażowych.
Czytaj także:
Od początku wojny Rosjanie użyli 50 tys. shahedów
Od początku pełnowymiarowej wojny Rosjanie wypuścili na terytorium Ukrainy niemal 50 tysięcy dronów typu Shahed. Takie dane przekazała ukraińska prokuratura generalna. Rosjanie codziennie atakują swoimi bezzałogowcami. Ukraińska armia nauczyła...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Trójkąt Weimarski: wzmacniamy sankcje na Rosję i wsparcie dla Ukrainy
Uszczelnienie i wzmocnienie sankcji na Rosję to priorytet dla państw Trójkąta Weimarskiego, wskazuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szefowie dyplomacji Polski, Francji, Niemiec i Ukrainy spotkali się wczoraj w...Czytaj więcejDetails