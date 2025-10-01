Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne wsparcie finansowe. 4 miliardy euro dla Kijowa ogłosiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen na szczycie w Kopenhadze.

„Jeśli wszyscy się zgadzamy, że Ukraina jest naszą pierwszą linią, musimy ją wzmocnić wsparcie wojskowe. Dlatego właśnie przekazujemy dziś Ukrainie 4 miliardy euro, z czego dwa będą przeznaczone na obronę przed dronami. I musimy zwiększyć presję na Rosję” – powiedziała Leyen.

Dodatkowo KE zaproponowała, by przekazać Ukrainę pożyczkę reparacyjną w wysokości 140 miliardów euro. Byłaby ona sfinansowana z zamrożonych w Unii rosyjskich aktywów. Szefowa Komisji przekonuje, że to rozwiązanie jest prawnie możliwe:

Nie konfiskujemy tych pieniędzy, ale wykorzystujemy na pożyczkę dla Ukrainy. Ukraina będzie musiała spłacić tę pożyczkę, jeśli Rosja wypłaci jej reparacje wojenne. Sprawca musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności

– wyjaśniła Leyen.

Większość unijnych krajów popiera ten pomysł. Najwięcej zastrzeżeń ma Belgia, bo pieniądze są zgromadzone na kontach belgijskiej firmy rozliczeniowej Euroclear. Władze w Brukseli obawiają się rosyjskich pozwów do międzynarodowych sądów arbitrażowych.