Ukraina w najbliższym czasie wyda Polsce nowe pozwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacje, w tym w Ugłach na Wołyniu i w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim – zapowiedział ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Mamy (z Polską – PAP) odpowiednie ustalenia, które są realizowane. Oczekujemy, że prace będą trwały także w innych miejscach, w sprawie których zwracały się strona ukraińska i polska. Strona ukraińska jest do tego gotowa i wyda pozwolenia w najbliższym czasie

– powiedział Bodnar w wywiadzie dla agencji Ukrinform.

Agencja napisała w piątek, że ambasador wymienił Hutę Pieniacką oraz Ugły w dzisiejszym obwodzie rówieńskim. Pogrzebane są tam polskie ofiary ukraińskich nacjonalistów.

Może to się stać (wydanie pozwoleń – PAP) już w najbliższych tygodniach

– oświadczył Bodnar.

Dyplomata poinformował także o stanie rozpoczętych 30 września prac we wsi Jureczkowa na Podkarpaciu. Specjaliści z Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej prowadzą tam poszukiwania szczątków żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Jesteśmy zadowoleni z pomocy Polski w przeprowadzeniu prac poszukiwawczych w Jureczkowej, stworzono wszystkie niezbędne warunki do pracy. Prace potrwają do trzech tygodni

– powiedział Bodnar Ukrinformowi.

Ambasador dodał, że za wcześnie jest jeszcze, aby mówić o wynikach tych prac. Podkreślił jednak, że strona polska zapewniła pełny zakres działań niezbędnych do ich prowadzenia. Po stronie polskiej współpracują z Ukraińcami Instytut Pamięci Narodowej Polski, władze lokalne, policja i odpowiednie służby – napisała ukraińska agencja.

Bodnar zaznaczył, że poszukiwania w Jureczkowej są wynikiem dobrej współpracy w ramach polsko-ukraińskiej grupy roboczej, która zajmuje się tymi kwestiami. Podkreślił, że są to pierwsze prace poszukiwawcze na terytorium Polski, zainicjowane na podstawie ustaleń tej grupy.

Wcześniej w tym roku strona polska przeprowadziła ekshumacje w dawnej wsi Puźniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. W nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam – według różnych źródeł – od 50 do 120 Polaków. W wyniku prac odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Zostały one pochowane w Puźnikach 6 września.

Ukraińcy wydali też pozwolenie na prace ekshumacyjne szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r. w obronie Lwowa i pochowanych we Lwowie-Zboiskach. W ich wyniku odnaleziono szczątki co najmniej 31 osób.