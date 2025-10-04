W najbliższych tygodniach Platforma Obywatelska połączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.
Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, którą współtworzą teraz wspomniane trzy formacje wraz z Zielonymi, mówi, że decyzja o powołaniu nowej partii jest naturalną konsekwencją obecnego współdziałania.
Jesienią ma odbyć się Kongres Zjednoczeniowy. Wybrane zostaną również władze nowej partii.
