W najbliższych tygodniach Platforma Obywatelska połączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, którą współtworzą teraz wspomniane trzy formacje wraz z Zielonymi, mówi, że decyzja o powołaniu nowej partii jest naturalną konsekwencją obecnego współdziałania.

Jesienią ma odbyć się Kongres Zjednoczeniowy. Wybrane zostaną również władze nowej partii.