Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłasza koniec „ziobrolotka”, czyli losowego przydziału spraw w sądach. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego jest to „ostentacyjny akt bezprawia”. Ministra bronią politycy rządzącej koalicji.

Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta w Programie 3 Polskiego Radia mówił, że oświadczenie prezydenta, to wskazanie, iż człowiek, który powinien stać na straży prawa je łamie:

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił, że minister sprawiedliwości nie zmienił ustawy ani konstytucji, tylko rozporządzeniem zmienił regulamin urzędowania sądów powszechnych, do czego miał prawo. Zmiany te mają usprawnić działanie sądów:

Poseł Polski 2050 Ryszard Petru chwalił decyzję ministra Waldemara Żurka:

„Po zmianie regulaminu zasada losowości jest utrzymana” – mówił Sebastian Gajewski z Lewicy:

Inaczej uważa Anna Świergocka z Konfederacji. Jej zdaniem minister sprawiedliwości nie miał prawa zmieniać zasad losowania za pomocą rozporządzenia:

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński uważa, że koalicja rządząca chce w ten sposób wprowadzić – jak to ujął – „doktrynę Neumanna”:

Zdaniem prezydenta rozporządzenie powinno zostać niezwłocznie uchylone, a do tego czasu nie powinno być stosowane. Według Karola Nawrockiego rozporządzenie ma zastąpić ustawę, bo minister sprawiedliwości ma świadomość, że nie jest w stanie zmienić prawa w sposób legalny. Prezydent wskazał, że próba zastępowania ustaw rozporządzeniem uderza w porządek konstytucyjny.

Minister Waldemar Żurek podkreślił, że nowe zasady są zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i eliminują ryzyko orzekania przez nielegalne składy.