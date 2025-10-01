Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała w TVP Info, że stanowisko wicepremiera jest potrzebne Polsce 2050, aby po zmianie na stanowisku marszałka Sejmu zachować sprawczość.

Rada Krajowa Polski 2050 wskazała już Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na wicepremierkę.

– Nie możemy być jedyną partią w koalicji rządzącej bez wicepremiera i marszałka. To nieuczciwe – twierdzi ministra funduszy i polityki regionalnej:

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia ma ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu. 14 listopada zastąpi go Włodzimierz Czarzasty.