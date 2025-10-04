Po raz kolejny na Bałtyku rozgrywa się polska historia i przyszłość – mówił premier Donald Tusk podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jak stwierdził, Polska staje się potęgą portową na Bałtyku.

– Nie ma w tym ani grama przesady – powiedział premier:

Donald Tusk dodał, że nad morzem powstają największe przedsięwzięcia energetyczne w Europie – farmy wiatrowe i elektrownia jądrowa. Premier mówił też o rozbudowie portów:

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyła się na żaglowcu szkolnym „Dar Młodzieży”. Uniwersytet Morski w Gdyni został objęty programem „Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029”, przyjętym 30 września przez rząd. Na jego realizację do 2029 roku przeznaczono prawie miliard złotych. W ramach programu uczelnia otrzyma szkolny żaglowiec, dzięki któremu polscy studenci będą mogli zdobywać doświadczenie na najwyższym poziomie. Będzie także wykorzystywany w projektach związanych z popularyzacją żeglarstwa, edukacją morską i ekologią. Żaglowiec ma być następcą „Daru Młodzieży”, który od ponad czterech dekad służy edukacji morskiej polskiej młodzieży.

Uniwersytet Morski w Gdyni to najstarsza morska uczelnia w kraju, która od ponad 100 lat kształci kolejne pokolenia kadr morskich.