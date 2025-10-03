Jan Widlarz po swoim występie powiedział, że jego zdaniem podczas gry bardzo ważna jest koncentracja. Z powodu rozkojarzenia można zgubić w grze rzeczy, które się przygotowało – dodał. Widlarz to pierwszy Polak, którego usłyszeliśmy w XIX Konkursie Chopinowskim.

W piątek (3 października) rozpoczęły się przesłuchania I etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W porannej sesji wziął udział m.in. pierwszy z Polaków – Jan Widlarz.

Pianista wyznał dziennikarzom po swoim koncercie, że jest w wielkich emocjach – samo wyjście na scenę było dla niego bardzo dużym przeżyciem. Spokojnie poczuł się przez chwilę po wkroczeniu do sali.

Ale kiedy zacząłem grać, oblał mnie zimny pot. Zrozumiałem, że doświadczam czegoś, czego nie poczuję w najbliższym czasie

– dodał.

Zapytany o największe wyzwania podczas I etapu Jan Widlarz zwrócił uwagę na koncentrację.

Ważne jest, aby z powodu rozkojarzenia nie zgubić w grze rzeczy, które się przygotowało

– wyjaśnił.

Pianista dodał także, że bardzo się cieszy, że mógł zagrać utwory Chopina, ponieważ do tej pory częściej wykonywał dzieła innych kompozytorów.

Przygotowując się do konkursu, po raz pierwszy mogłem się tak głęboko zanurzyć w literaturze Chopinowskiej. Mogłem bardziej przeżyć tę muzykę i zbliżyć się do Chopina

– podkreślił.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka potrwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W konkursie bierze udział 84 pianistów z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – 28 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów. Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

