Do 2035 r. powinno powstać tysiąc kilometrów nowych linii kolejowych – powiedział w czwartek (2 października) wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, zastrzegając, że to wnioski płynące z projektu Zintegrowanej Sieci Kolejowej, który przeszedł z fazy konsultacji do etapu analiz.

Projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK) to dokument przewidujący przygotowanie długoterminowego planu rozwoju sieci kolejowej w Polsce po 2035 roku. Pracują nad nim eksperci m.in. CPK i PKP PLK. Podczas zakończonej fazy konsultacyjnej ZSK opracowano ponad tysiąc odcinków linii kolejowych przechodzących przez 185 ośrodków miejskich. Uwagi zgłosiło 700 uczestników.

Na czwartkowej (2 października) konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podkreślił, że pierwsze wnioski płynące z ZSK „pozwalają określić skalę docelowych inwestycji kolejowych na co najmniej 2 tys. km nowych linii, z czego połowa powinna powstać do 2035 roku”.

Zakładamy, że do tego czasu połączenia kolejowe zyskają wszystkie ośrodki miejskie o charakterze subregionalnym i wyższym. Prace nad ZSK potwierdziły konieczność budowy sieci kolejowej w modelu policentrycznym, a nie monocentrycznym. Regiony potrzebują połączeń między sobą, a nie tylko w centrum kraju

– zaznaczył Malepszak.

W trwającej obecnie fazie analiz eksperci zdefiniowali katalog ponad 30 cech opisujących poszczególne odcinki kolejowe, uwzględniając w nich m.in. zagospodarowanie przestrzenne, ukształtowanie terenu czy szacunkowe koszty.

Zintegrowana Sieć Kolejowa to projekt, który łączy, a nie dzieli. To jest projekt, którego zadaniem jest przygotowanie najlepszych rozwiązań dla polskiej kolei

– podsumował obecny na konferencji wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK, Maciej Lasek.

Przypomniał jednocześnie, że zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska na polską kolej do 2032 roku zostanie przeznaczone 180 mld zł.

Zgodnie z zapowiedziami CPK końcowe wnioski z prac nad ZSK zostaną zaprezentowane w I kw. 2026 roku.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości (KDP). Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.