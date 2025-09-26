1. Projekt ustawy o CPK skierowany do prac w komisji

Sejm w piątek (26 września) nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji infrastruktury. Zakłada on m.in. wcześniejsze uruchomienie nowego lotniska.

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu.

Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy! To hasło realizuje się w ustawie #TakdlaCPK, która w wyniku dzisiejszego głosowania przeszła pierwsze czytanie i trafiła do prac komisji

– napisał w piątek prezydent na platformie X.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy! To hasło realizuje się w ustawie #TakdlaCPK, która w wyniku dzisiejszego głosowania przeszła pierwsze czytanie i trafiła do prac komisji. Dziękuję wszystkim Parlamentarzystom, którzy byli za #TakdlaCPK. Ważna i odważna decyzja! Dla… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 26, 2025

Podziękował wszystkim parlamentarzystom, którzy – jak napisał – „byli za #TakdlaCPK”.

Ważna i odważna decyzja! Dla Polski, dla Polaków. To hasło realizuje się w ustawie #TakdlaCPK, która w wyniku dzisiejszego głosowania przeszła pierwsze czytanie i trafiła do prac komisji

– dodał Nawrocki.