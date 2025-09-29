Jest wykonawca remontu uszkodzonego w zeszłorocznej powodzi pieszego mostu Gepperta w Szprotawie. Przetarg wygrała zielonogórska firma. Prace przy zabytkowej przeprawie przy ulicy Mickiewicza kosztować będą ponad 3,5 miliona złotych brutto.

Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. – Powódź w mieście i okolicy wyrządziła wiele szkód. To kilka mostów i fragmentów dróg. Otrzymaliśmy środki na to, aby wyremontować obiekt w tej lokalizacji w centrum Szprotawy – mówi burmistrz Mirosław Gąsik:

Wykonawca ma 15 miesięcy na zakończenie zadania od chwili podpisana umowy.