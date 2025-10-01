Od początku pełnowymiarowej wojny Rosjanie wypuścili na terytorium Ukrainy niemal 50 tysięcy dronów typu Shahed. Takie dane przekazała ukraińska prokuratura generalna. Rosjanie codziennie atakują swoimi bezzałogowcami. Ukraińska armia nauczyła się skutecznie strącać drony, ale część trafia celu.

Według statystyk, od początku wojny rosyjskie dalekosiężne bezzałogowce zabiły ponad 250 cywilów, raniły ponad 1500. 50 tysięcy dronów Shahed, wypuszczonych na Ukrainę, to zarówno irańskie bezzałogowce używane przez Rosjan od jesieni 2022 roku, jak i produkowane i rozwijane przez Rosjan analogi Shahedów – m.in. bezzałogowcce Gierań. Rosjanie obecnie produkują dziennie około 170 takich maszyn.

Codziennie atakują nimi Ukrainę. Co kilka dni dokonują zmasowanych ataków, używając jednorazowo kilkuset bezzałogowców. Skuteczność ukraińskiej obrony wynosi ponad 80 proc.

Wczoraj rosyjskie drony zabiły cywilów w Dnieprze i w obwodzie sumskim. Ukraińcy w odpowiedzi na rosyjskie ostrzały swoimi dronami atakują terytoria w głębi Rosji. Celują głównie w infrastrukturę paliwową i obiekty wojskowe.