Rosjanie próbują zdobyć Kupiańsk w obwodzie charkowskim. Zajęli część miasta. Ukraińcy walczą tam m.in. z rosyjskimi grupami dywersyjnymi. Tymczasem podczas kontrofensywy pod Dobropolem w obwodzie donieckim wojska ukraińskie wyzwoliły ponad 174 kilometrów kwadratowych terytorium.

W Kupiańsku od kilku dni nie ma prądu, drogi dojazdowe są zamknięte dla cywilów. Większość mieszkańców została ewakuowana. Rosjanie intensywnie ostrzeliwują miasto. Jak przekazał dowódca walczącego w Kupiańsku 429. pułku dronów Jurij Fedorenko, oprócz artylerii i dronów w tym dronów kierowanych światłowodem Rosjanie używają intensywnie kierowanych bomb lotniczych, którymi próbują zetrzeć Kupiańsk z powierzchni ziemi.

Rosjanom udało się zająć północno-zachodnią część miasta. Ukraińcy walczą też z rosyjskimi grupami dywersyjnymi, których członkowie przebierają się za cywilów i ukraińskich żołnierzy.

Wojska Putina niemal codziennie powoli przesuwają się na innym odcinku frontu – na pograniczu obwodów donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego. Intensywne walki trwają też pod Pokrowskiem.

Kontrofensywa pod Dobropolem

Podczas kontrofqnsywy pod Dobropolem w obwodzie donieckim wojska ukraińskie wyzwoliły ponad 174 kilometrów kwadratowych swojego terytorium. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wieczornym wystąpieniu, że operacja w tym regionie będzie kontynuowana.

Od początku operacji nasze siły zdołały oczyścić z rosyjskich dywersantów ponad 174 kilometry kwadratowe. Straty rosyjskie w ramach tej jednej operacji sięgają niemal 3200 ludzi, z czego większość to straty nieodwracalne

– przekazał Zełenski.

Pięć osób zginęło ostaniej doby na Ukrainie w wyniku ataku rosyjskich dronów. Jak informuje agencja Ukrinform w w obwodzie sumskim w miejscowości Czerneczyna, na skutek uderzenia w dom, śmierć poniosła czteroosobowa rodzina: małżeństwo z dwoma synami w wieku 6 i 4 lat.

W obwodzie chersońskim zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Jak poinformował Ołeksandr Prokudin, szef Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, kilkadziesiąt małych miejscowości zostało zaatakowanych przez drony, naloty i ostrzał artyleryjski. Ucierpiało także miasto Chersoń.