Hamas ma „trzy lub cztery dni” na zaakceptowanie ogłoszonego wczoraj w Waszyngtonie planu pokojowego dla Strefy Gazy. Mówił o tym w Donald Trump krótko przed rozpoczęciem jego spotkania z amerykańskimi generałami w bazie Quantico w Wirginii.

20-punktowy plan pokojowy dla Strefy Gazy prezydent USA ogłosił wczoraj w Białym Domu wspólnie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu

Teraz zajmie nam to jakieś 3-4 dni. Zobaczymy, jak będzie. Wszystkie kraje arabskie, muzułmańskie to zaakceptowały. Cały Izrael też. Czekamy tylko na Hamas. A Hamas albo ten plan zaakceptuje albo nie. Jeśli nie – będzie bardzo smutny koniec

– stwierdził dziś Donald Trump.

Na pytanie czy jest jeszcze możliwość negocjacji z Hamasem, prezydent USA powiedział, że nikt nie stawia te organizacji wygórowanych żądań:

Z Hamasem chcemy bardzo prostego rozwiązania: natychmiastowego zwrotu zakładników i … dobrego zachowania. To całkiem proste, prościej się nie da. Zgodził się na to każdy kraj na Bliskim Wschodzie. Wcześniej było to niemożliwe. Nigdy wcześniej tego nie zrobiono. To nie tylko kwestia Gazy. Gaza to ważna sprawa, ale jest tylko częścią

– powiedział amerykański prezydent.

Ogłoszony wczoraj 20-punktowy plan pokojowy dla Strefy Gazy zakłada, że Hamas odda broń, zrzeknie się roli politycznej i uwolnieni wszystkich zakładników. Plan przewiduje amnestię dla tych członków Hamasu, którzy zadeklarują pokojowe współistnienie. Donald Trump ostrzegł wczoraj, że jeśli Hamas nie zgodzi się na te warunki, Izrael będzie miał jego pełne wsparcie w eliminacji zagrożenia.