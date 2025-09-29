Rządząca przez ostatnie cztery lata proueropejska Partia Akcji i Solidarności wygrała wybory w Mołdawii i zapewniła sobie większość w parlamencie. Takie dane wyłaniają się po przeliczeniu protokołów z niemal wszystkich komisji wyborczych.

Kilka komisji, które nie przysłały jeszcze danych nie zmieni wyniku. Jest on jasny- Partia Akcji i Solidarności potwierdziła swoje zwycięstwo. Uzyskała nieco ponad połowę głosów. Według symulacji da im to niedużą większość w parlamencie. Na stu jeden deputowanych PAS będzie miał pięćdziesiąt pięć.

Drugi w wyścigu – Patriotyczny Blok Wyborczy komunistów, socjalistów i sił prorosyjskich uzyskał dwadzieścia cztery procent. Do parlamentu wejdą jeszcze trzy ugrupowania, ale żadne z nich nie uzyskało więcej niż osiem procent.

Zwycięstwo partii założonej przez prezydent Mołdawii Maię Sandu oznacza, że kraj nadal będzie się reformował, aby do 2028 roku być gotowy na zakończenie negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej. Stało się to, pomimo ogromnych pieniędzy, które popłynęły z Moskwy na destabilizację kampanii, kupowanie głosów i zorganizowanie siatki internetowych trolli.