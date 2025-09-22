Jeśli wrogie maszyny zagrażają Polsce i Polakom, to muszą liczyć się z konsekwencjami – mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w Nowym Jorku na nadzwyczajnym posiedzenii Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Estonii. W piątek jej przestrzeń powietrzna została naruszona przez trzy rosyjskie myśliwce.

Radosław Sikorski na forum ONZ zwrócił się bezpośrednio do Rosji, ostrzegając Moskwę, że kolejne wtargnięcie rosyjskich myśliwców lub rakiet w przestrzeń powietrzną NATO może zakończyć się ich zestrzeleniem. Potem w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że każdy kraj ma prawo do obrony przed potencjalnie wrogimi maszynami:

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że każdy kraj NATO, który zestrzeli wrogą maszynę, będzie postępował zgodnie z prawem:

Na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ szef polskiej dyplomacji mówił, że rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej stanowią eskalację wojny hybrydowej, którą Rosja od lat prowadzi przeciwko Zachodowi, obejmującej zabójstwa polityków, dziennikarzy, obrońców praw człowieka i emigrantów, a także cyberataki na szpitale i instytucje finansowe oraz podpalenia.

Działania Moskwy związane z naruszeniem przestrzeni powietrznych sąsiednich państw potępiło 50 krajów.