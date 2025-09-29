Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została wypracowana z byłym kierownictwem BBN oraz z prezydentem Andrzejem Dudą – podkreślił w poniedziałek (29 września) szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do słów szefa BBN, który zasugerował, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze strategii w obecnej formie.

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz poinformował w sobotę, że prezydent Karol Nawrocki podziela stanowisko swojego poprzednika o odmowie podpisania przygotowanej przez rząd Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Wskazał na m.in. niedoszacowanie „ryzyka związanego z pełnoskalową agresją ze strony Rosji”.

O te słowa pytany był w poniedziałek (29 września) Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił, że strategia została w pełni zaakceptowana przez poprzednie kierownictwo BBN, czego potwierdzeniem, jak mówił, jest jedno z posiedzeń Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego komitet – w obecności przedstawicieli Biura – pozytywnie zaopiniował dokument.

Ponadto, jak mówił szef MON, były szef BBN gen. Dariusz Łukowski zaproszony został na posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego rząd jednogłośnie przyjął strategię. – Generał, w imieniu BBN, ale działając w imieniu prezydenta (…) poparł strategię bezpieczeństwa – podkreśli Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, strategia wypracowana została na podstawie dokumentów i założeń przekazanych wcześniej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

(Dokument) Wynika z uwspólnionej strategii wszystkich resortów, różnych środowisk, ale wiodącą rolą w kreowaniu było to, co dostaliśmy od prezydenta Dudy i jego administracji

– powiedział szef MON.

Bardzo mnie dziwi zanegowanie prezydenta Andrzeja Dudy przez obecne Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

– powiedział wicepremier. Według niego, „to nie jest dobra sytuacja”.

W lipcu br. Rada Ministrów przyjęła Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, cykliczny i współtworzony z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego kierunkowy dokument dla wszystkich instytucji państwowych. Poprzedni taki dokument pochodził z 2020 roku.

KPRM podała, że jednym z najważniejszych założeń strategii są interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Opisane zostały jako: zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli; zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego; istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski; istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.

Podczas prac nad strategią, w lipcu 2024 r. BBN opublikowało dotyczące jej rekomendacje prezydenta Dudy. Wskazał on wówczas wśród strategicznych celów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego m.in. zintegrowanie elementów kierowania systemem bezpieczeństwa, zwiększenie ogólnego poziomu odporności państwa, w tym ochrony ludności i obrony cywilnej, „stworzenie systemu obrony powszechnej, opartego na wysiłku całego narodu we wszystkich formach jego organizacji”, a także m.in. wzmacnianie zdolności Sił Zbrojnych RP, wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej (w tym zwłaszcza w NATO, UE i w sojuszu z USA), a także wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego czy ekologicznego.