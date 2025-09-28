Zew Świebodzin pokonał w wyjazdowym spotkaniu I ligi piłki ręcznej ŚKPR Świdnica 34-28. Do przerwy świebodzinianie prowadzili już 18-12.

Trener Zewu Kamil Hanuszczak powiedział jednak Radiu Zachód, że początek meczu nie był wcale zbyt dobry wwykonaniu jego zespołu. Po kwadransie jednak jego ekipa opanowała sytuację i już do przerwy miała spokojną przewagę, a po przerwie spokojnie dowiozła ją do końca…

Zew jest liderem swojej grupy I ligi – na razie w tym sezonie jest niepokonany. W kolejny weekend zagra z trzecim Olimpem Grodków.