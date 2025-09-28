Żużlowcy Gezet Stali Gorzów Wlkp. przegrali w Bydgoszczy z Abramczyk Polonią 43:47 w pierwszym meczu barażowym o PGE Ekstraligę.

Najlepszym zawodnikiem spotkania był reprezentant Stali Anders Thomsen, który zdobył w 7 startach 19 punktów. Jednak bohaterem meczu był 16 letni zawodnik miejscowej drużyny Maksymilian Pawełczak. Debiutujący na seniorskiej arenie w tak ważnym meczu ubiegłoroczny mistrz świata w klasie 250 ccm. wywalczył w pięciu wyścigach 10 punktów i jeden bonus.

W gorzowskiej drużynie, poza wspomnianym Thomsenem na wyróżnienie zasługuje także Andrzej Lebiediew, choć jego ocenę obniża nieco jazda w jego ostatnich wyścigach.