Wielotysięczna propalestyńska demonstracja przechodzi przez Berlin. Centrum niemieckiej stolicy jest w dużej części zablokowane.
Protestujący domagają się zmiany stanowiska rządu wobec Izraela i poparcia działań na rzecz mieszkańców Strefy Gazy.
Z uczestnikami demonstracji rozmawiał Adam Górczewski.
