Ogólnopolski Konkurs „Zioła dla Zdrowia” to nie tylko okazja do promocji wiedzy z zakresu nowoczesnego ziołolecznictwa, lecz także możliwość kultywowania regionalnych tradycji związanych z uprawą i wykorzystaniem ziół, popularyzowania i wspierania działalności kół gospodyń wiejskich oraz aktywizacji i integracji lokalnych społeczności na obszarach wiejskich.
Jury, składające się z pracowników Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego (IWNiRZ-PIB) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyłoniło laureatów pierwszego etapu Konkursu.
Zadania konkursowe
Konkurs, skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) oraz stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich, podzielony jest na dwa etapy:
– wojewódzki – zadanie polega na wyhodowaniu zielarskiego ogródka;
– ogólnopolski – zadaniem jest przygotowanie i zaprezentowanie wyrobów z wykorzystaniem roślin zielarskich. To rezultaty wielomiesięcznych prac, w które angażują się zarówno członkinie kół gospodyń wiejskich, jak i całe lokalne środowisko, w tym dzieci i młodzież.
I etap zakończony – finał 4 października 2025 r. w Warszawie
W zakończonym właśnie I etapie, jury wyłoniło najlepsze ogródki zielarskie w każdym z województw. Zdobywcy I miejsca będą mogli rywalizować podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się 4 października 2025 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.
Nowością w tegorocznej edycji Konkursu jest podział prezentowanych w finale wyrobów zielarskich na dwie kategorie: spożywczą i niespożywczą – odpowiedź na wyjątkową i zaskakującą dla jury pomysłowości pań z KGW na wykorzystanie ziół w gospodarstwie domowym.
Finał Konkursu „Zioła dla Zdrowia” ubarwi prezentacja zastosowania w kuchni ziół, przygotowana przez Katarzynę Bosacką.
Laureaci i finaliści
Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, oryginalne podejście do tematyki zielarskiej oraz wysoki poziom merytoryczny i estetyczny nadesłanych prac konkursowych.
1. woj. dolnośląskie:
– I miejsce – KGW „Tilia” w Tarczynie,
– II miejsce – KGW „Polne Dziołchy” w Ołoboku;
2. woj. kujawsko-pomorskie:
– I miejsce – KGW „Skarbiewianki”,
– II miejsce – KGW Sitno,
– III miejsce – KGW w Mroczy;
3. woj. lubelskie:
– I miejsce – KGW „Holly-Babki” w Szastarce,
– II miejsce – KGW w Głuszczyźnie;
4. woj. lubuskie:
– I miejsce – KGW w Muszkowie;
5. woj. łódzkie:
– I miejsce – KGW w Zalesiu,
– II miejsce – KGWiG w Zieleniu,
– III miejsce – KGW „Borowinki” z Borowiecka;
6. woj. małopolskie:
– I miejsce – KGW w Szklanej,
– II miejsce KGW w Mnikowie,
– III miejsce KGW w Żarnowicy;
7. woj. mazowieckie:
– I miejsce KGW w Dąbrowie Chotomowskiej;
8. woj. opolskie:
– I miejsce KGW „Ziołowe Babki” w Popielowskiej Kolonii,
– II miejsce KGW w Grobnikach;
9. woj. podkarpackie:
– I miejsce KGW „Borowiczanki” w Harasiukach;
10. woj. pomorskie:
– I miejsce KGiGW Siedzieje w Bojanie,
– II miejsce KGW w Kłodawie „KŁODAWIANKI”;
11. woj. śląskie:
– I miejsce KGW w Kawkach,
– II miejsce KGW w Podbuczu „Fajne babeczki”;
12. woj. świętokrzyskie:
– I miejsce KGW „Skarbnica Natury” w Marianowie;
13. woj. warmińsko-mazurskie:
– I miejsce KGW „Ale Babki”;
14. woj. wielkopolskie:
– I miejsce KGW „Siedleckie Babeczki”;
– II miejsce Kwiaty Czołowa;
15. woj. zachodniopomorskie:
– I miejsce KGW „Pod Sosnami” w Bornem Sulinowie,
– II miejsce KGW w Lubnie.
