Ogólnopolski Konkurs „Zioła dla Zdrowia” to nie tylko okazja do promocji wiedzy z zakresu nowoczesnego ziołolecznictwa, lecz także możliwość kultywowania regionalnych tradycji związanych z uprawą i wykorzystaniem ziół, popularyzowania i wspierania działalności kół gospodyń wiejskich oraz aktywizacji i integracji lokalnych społeczności na obszarach wiejskich.

Jury, składające się z pracowników Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego (IWNiRZ-PIB) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyłoniło laureatów pierwszego etapu Konkursu.

Zadania konkursowe

Konkurs, skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) oraz stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich, podzielony jest na dwa etapy:

– wojewódzki – zadanie polega na wyhodowaniu zielarskiego ogródka;

– ogólnopolski – zadaniem jest przygotowanie i zaprezentowanie wyrobów z wykorzystaniem roślin zielarskich. To rezultaty wielomiesięcznych prac, w które angażują się zarówno członkinie kół gospodyń wiejskich, jak i całe lokalne środowisko, w tym dzieci i młodzież.

I etap zakończony – finał 4 października 2025 r. w Warszawie

W zakończonym właśnie I etapie, jury wyłoniło najlepsze ogródki zielarskie w każdym z województw. Zdobywcy I miejsca będą mogli rywalizować podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się 4 października 2025 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.

Nowością w tegorocznej edycji Konkursu jest podział prezentowanych w finale wyrobów zielarskich na dwie kategorie: spożywczą i niespożywczą – odpowiedź na wyjątkową i zaskakującą dla jury pomysłowości pań z KGW na wykorzystanie ziół w gospodarstwie domowym.

Finał Konkursu „Zioła dla Zdrowia” ubarwi prezentacja zastosowania w kuchni ziół, przygotowana przez Katarzynę Bosacką.

Laureaci i finaliści

Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, oryginalne podejście do tematyki zielarskiej oraz wysoki poziom merytoryczny i estetyczny nadesłanych prac konkursowych.

1. woj. dolnośląskie:

– I miejsce – KGW „Tilia” w Tarczynie,

– II miejsce – KGW „Polne Dziołchy” w Ołoboku;

2. woj. kujawsko-pomorskie:

– I miejsce – KGW „Skarbiewianki”,

– II miejsce – KGW Sitno,

– III miejsce – KGW w Mroczy;

3. woj. lubelskie:

– I miejsce – KGW „Holly-Babki” w Szastarce,

– II miejsce – KGW w Głuszczyźnie;

4. woj. lubuskie:

– I miejsce – KGW w Muszkowie;

5. woj. łódzkie:

– I miejsce – KGW w Zalesiu,

– II miejsce – KGWiG w Zieleniu,

– III miejsce – KGW „Borowinki” z Borowiecka;

6. woj. małopolskie:

– I miejsce – KGW w Szklanej,

– II miejsce KGW w Mnikowie,

– III miejsce KGW w Żarnowicy;

7. woj. mazowieckie:

– I miejsce KGW w Dąbrowie Chotomowskiej;

8. woj. opolskie:

– I miejsce KGW „Ziołowe Babki” w Popielowskiej Kolonii,

– II miejsce KGW w Grobnikach;

9. woj. podkarpackie:

– I miejsce KGW „Borowiczanki” w Harasiukach;

10. woj. pomorskie:

– I miejsce KGiGW Siedzieje w Bojanie,

– II miejsce KGW w Kłodawie „KŁODAWIANKI”;

11. woj. śląskie:

– I miejsce KGW w Kawkach,

– II miejsce KGW w Podbuczu „Fajne babeczki”;

12. woj. świętokrzyskie:

– I miejsce KGW „Skarbnica Natury” w Marianowie;

13. woj. warmińsko-mazurskie:

– I miejsce KGW „Ale Babki”;

14. woj. wielkopolskie:

– I miejsce KGW „Siedleckie Babeczki”;

– II miejsce Kwiaty Czołowa;

15. woj. zachodniopomorskie:

– I miejsce KGW „Pod Sosnami” w Bornem Sulinowie,

– II miejsce KGW w Lubnie.