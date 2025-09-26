Współpraca Orlenu i Poczty Polskiej w sektorze usług kurierskich to wyraz odpowiedzialnego podejścia do budowania konkurencyjnej gospodarki, pozwoli stworzyć podmiot zdolny do skutecznego konkurowania na rynku e-commerce – ocenił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Wcześniej w piątek (26 września) Orlen i Poczta Polska poinformowały, że podpisały porozumienie dotyczące konsolidacji usług kurierskich. Według firm to szansa, aby na bazie spółki zależnej Orlen Paczka powstał podmiot, który będzie posiadał ponad 30 tys. punktów odbioru przesyłek.

Porozumienie zawarte pomiędzy Pocztą Polską a Orlenem to przykład właściwego podejścia do zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Konsolidacja potencjału dwóch silnych, narodowych marek w obszarze usług kurierskich to nie tylko krok w stronę zwiększenia efektywności operacyjnej, ale także wyraz odpowiedzialnego podejścia do budowania konkurencyjnej gospodarki. Wspólna strategia, oparta na synergii i innowacji, pozwoli stworzyć podmiot zdolny do skutecznego konkurowania na rynku e-commerce, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności zatrudnienia i wysokiej jakości usług

– podkreślił w przesłanym mediom komunikacie Balczun.

Balczun: spółki Skarbu Państwa mogą działać razem, z korzyścią dla obywateli i całej polskiej gospodarki

Minister zaznaczył, że to dowód, że spółki Skarbu Państwa mogą działać razem, z korzyścią dla obywateli i całej polskiej gospodarki.

Informując o porozumieniu z Pocztą Polską, które opisuje scenariusz współpracy, Orlen podał w piątek, że Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. Potem do majątku spółki trafią automaty paczkowe należące do Poczty Polskiej, „co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich”.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Dobry tydzień zakończony ważnym porozumieniem podpisanym przez Pocztę i Orlen. Przyspieszamy. https://t.co/d3G6t5CL3a — Wojciech Balczun (@wbalczun) September 26, 2025

Wejście kapitałowe Poczty Polskiej do spółki gwarantuje realizację długoterminowej strategii rozwoju Orlen Paczki

– ocenił koncern.

Jak zaznaczył, zgodnie z porozumieniem po zamknięciu transakcji bazą do dalszego rozwoju będzie zatwierdzona strategia spółki na lata 2025-2028.

Według Orlenu docelowo Poczta Polska będzie mogła nabyć wszystkie udziały Orlen Paczki. Koncern podkreślił przy tym, że połączenie kompetencji obu spółek pozwoli wzmocnić krajowy potencjał i wpłynie na poprawę konkurencyjności podmiotu, który będzie dysponował ponad 30 tys. punktów odbioru.

Orlen zwrócił też uwagę, że zawarte porozumienie wpisuje się w Plan Transformacji Poczty Polskiej, zakładający dynamiczny rozwój obszaru kurierskiego. Jak zaznaczył, „wspólna oferta będzie w stanie skutecznie konkurować z innymi operatorami w kraju, nie tylko dzięki skali, ale także dzięki zaufaniu, jakie obie marki budują wśród Polaków od lat”.

Prezes Orlenu: docelowo będzie ponad 30 tys. punktów odbioru budujących mocną przewagę konkurencyjną

Zdaniem prezesa Orlenu Ireneusza Fąfary projekt realizowany z Pocztą Polską jest naturalnym krokiem w kierunku budowy silnego, krajowego operatora logistycznego.

Wspólnie z Pocztą Polską możliwe będzie skokowe zwiększenie skali działania. Docelowo będzie to ponad 30 tys. punktów odbioru budujących mocną przewagę konkurencyjną

– stwierdził Fąfara, cytowany w komunikacie.

Zwrócił uwagę, że zgodnie z podpisanym porozumieniem, jeżeli uzgodnione zostaną ostateczne warunki umowy, Poczta Polska będzie mogła nabyć udziały w Orlen Paczce.

Środki pozyskane z takiej transakcji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój podstawowej działalności koncernu

– zapowiedział prezes Orlenu.

Prezes Poczty Polskiej: razem z Orlenem zbudujemy dużego, krajowego gracza kurierskiego

Prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz ocenił, że podpisane porozumienie jest najważniejszym punktem Planu Transformacji tej spółki i początkiem konsolidacji polskiego e-commerce.

Razem z Orlenem zbudujemy dużego, krajowego gracza kurierskiego – oświadczył. – To zupełnie normalne, że dwie spółki z udziałami Skarbu Państwa współpracują. W praktyce oznacza to większą skalę, lepszą dostępność i realne korzyści zarówno dla klientów, jak i dla polskiej gospodarki

– dodał.

Orlen przypomniał, że jego spółka zależna Orlen Paczka to aktualnie ponad 14 tys. punktów odbioru paczek, w tym ok. 7 tys. automatów paczkowych, natomiast Poczta Polska to z kolei ponad 20 tys. punktów odbioru paczek obejmujących: placówki pocztowe, automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz punkty należące do Grupy Eurocash, jak ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Duży Ben i inne.

Orlen wnosi do współpracy doświadczenie w rozwoju nowoczesnych automatów paczkowych oraz silną markę detaliczną. Poczta Polska rozwiniętą infrastrukturę doręczeń i codzienną obecność w każdym zakątku kraju oraz ponad 466 lat doświadczenia i tradycji

– podsumował koncern.

Orlen jest 100 proc. udziałowcem spółki Orlen Paczka, która prowadzi działalność na rynku komercyjnych przesyłek kurierskich.