Klub Czarnej dywizji wraz z Sekcją Miłośników Regionu zapraszają na kolejne spotkanie dotyczące historii i tradycji lokalnych. Tym razem będą to wtorkowe rozmowy o 8 dekadach funkcjonowania lubuskiego związku taktycznego.

Sekcja działa od kilku lat i systematycznie organizuje eventy upowszechniające wiedzę o tradycjach Żagania. – Nie brak także tematyki związanej z przeszłością i współczesnością wojska, które tu stacjonuje. Poruszamy tematy związane z historią dywizji. Tak będzie tym razem – mówi kierowniczka klubu Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

– Zachęcamy do udziału w tej ciekawej lekcji. Czekamy na żołnierzy, ale i sympatyków wojska – zaznacza szefowa klubu:

Początek spotkania w żagańskim klubie wojskowym godzina 17.00.