Wszystkie wizyty Karola Nawrockiego w ciągu ostatniego miesiąca pokazują „dużą intensywność, aktywność działań pana prezydenta” – oświadczył podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Podsumowując ostatni dzień czterodniowej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA, minister Marcin Przydacz podkreślił znaczenie wystąpienia polskiego przywódcy podczas debaty generalnej, w którym zapewnił, ze Polska zawsze będzie odpowiednio reagować i jest gotowa do obrony swojego terytorium. Prezydent Nawrocki ostrzegł, że dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach, a świat wszedł w nową niebezpieczną erę rywalizacji wielkich mocarstw.

W środę (25 września) najważniejszym punktem programu polskiego prezydenta było przemówienie na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, które poświęcone było wyzwaniom związanym ze sztuczna inteligencją. Jak mówił, wystąpienie prezydenta Nawrockiego dotyczyło m.in. wyzwań związanych z pojawieniem się sztucznej inteligencji w kontekście bezpieczeństwa i przestrzegania podstawowych praw.

Ofensywa dyplomatyczna prezydenta

Minster Przydacz poinformował też, że prezydent Nawrocki spotkał się w środę także z m.in. prezydentem Korei Południowej Lee Jae-myungiem.

Korea Południowa jest dla nas ważnym partnerem w zakresie zakupu najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, poza Amerykanami. To sprzęt szybko dostępny, nie trzeba było czekać wielu lat na jego dostarczenie, a Polska tego czasu nie ma

– podkreślił.

Jak mówił, na spotkaniu rozmawiano nt. kontraktów obronnych, wyzwań dot. bezpieczeństwa w Europie Środkowej i na Półwyspie Koreańskim, a także „wysyłania (przez Koreę Północną – PAP) żołnierzy we współpracy z Rosją do Europy Wschodniej”.

Minister Przydacz przypomniał, że prezydent Polski rozmawiał też z prezydentem Czarnogóry Jakovem Milatoviciem na temat współpracy gospodarczej i wymiany turystycznej.

Prezydent prosił, aby warunki opieki nad Polakami (w Czarnogórze – PAP) były jak najlepsze. Rozmawiano także o połączeniach lotniczych (…)

– dodał.

Dzisiejszym dniem zamykamy ofensywę dyplomatyczną, którą prezydent rozpoczął szczytem, spotkaniem liderów w Belwederze (pod koniec sierpnia – PAP), kiedy zaprosił prezydentów państw bałtyckich i premier Danii, a później (kontynuował) wizytą w Stanach Zjednoczonych

– podkreślił.

Jego zdaniem, wszystkie wizyty Karola Nawrockiego w ciągu ostatniego miesiąca pokazują „dużą intensywność, aktywność działań pana prezydenta”.

Wizyta prezydenta w USA

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w USA w niedzielę. Polski lider uczestniczył w Nowym Jorku w tygodniu wysokiego szczebla 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. We wtorek wystąpił w debacie generalnej, później uczestniczył w przyjęciu powitalnym wydanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię Trump. W czwartek prezydent RP powróci do kraju.

Podczas wizyty w USA prezydent Karol Nawrocki rozmawiał ponadto z prezydentem USA Donaldem Trampm, Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii: Gitanasem Nausedą, Edgarsem Rinkeviczsem i Alarem Karisem oraz amerykańskimi inwestorami.