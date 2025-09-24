Rosja musi zakończyć wojnę i przyjąć za nią pełną odpowiedzialność – powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas debaty na 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Ponadto prezydent przekazał, że sprawcy wszystkich międzynarodowych zbrodni muszą być sądzeni przed właściwymi sądami.

Nawrocki stwierdził, że pierwotne przyczyny rosyjskiej agresji na Ukrainę mają przede wszystkim „charakter ideologiczny”.

W ocenie prezydenta Nawrockiego rosyjska agresja na Ukrainę to sprawdzian dla zasad, na których opiera się ONZ.