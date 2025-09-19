58 priorytetów rządu w czterech obszarach – przedstawił minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. To: bezpieczna Polska, innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, nowoczesne państwo cyfrowe oraz sprawne państwo i wysoka jakość usług publicznych.

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że są to konkretne reformy i wymieniała zobowiązania, które w jej resorcie zostały podjęte.

Po drugie – powiedziała ministra – chodzi o przełomową ustawę Samorząd 2.0.



Trzecim zagadnieniem, na które zwróciła uwagę, jest Strategia Rozwoju Polski do 2035 roku, obecnie w konsultacjach publicznych. Zastąpi ona Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowaną przez rząd Mateusza Morawieckiego.