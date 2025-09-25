W sobotę, 27 września, odbędzie się IX Winobranie w Winnicy Samorządowej w Zaborze. Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, to okazja, by dowiedzieć się jak wygląda cały proces powstawania wina – od sadzonki po kieliszek.

Impreza odbędzie się w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. O godz. 14 otworzy ją barwny korowód winobraniowy, który przejdzie na tamtejszą winnicę, ale już od południa będzie można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z zakładania winnicy i produkcji wina.

Goście samorządowej winnicy będą mogli własnoręcznie zrywać winogrona, wyciskać sok i spróbować jego świeżego smaku. Wśród atrakcji nie zabraknie tych dla najmłodszych, będzie strefa gastronomiczna i miasteczko winiarskie z regionalnymi przysmakami i lokalnymi winami.

Nie zabraknie także emocji dla podniebienia – w kulinarnym pojedynku na bigos i pierogi zmierzą się Koło Gospodyń Wiejskich Droszków i Koło Gospodyń Wiejskich Ostrzyce.

Na finał wydarzenia przygotowano tort urodzinowy z okazji 10-lecia Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz koncert jazzowo-rozrywkowy grupy Alberta Bezdziczka.

To będzie dzień pełen smaków, muzyki i dobrej zabawy

– zapewnili organizatorzy. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny.

Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze działające w ramach wydziału turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego przybliża historię winiarstwa na terenie regionu, odnawia winiarskie tradycje regionu i promuje współczesne winiarstwo lubuskie.