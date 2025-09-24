Alicja Szarowar, w czasie kiedy nie leczy zębów swoim pacjentom, biega, jeździ na rowerze, chodzi po górach, wspina się na siedmiotysięczniki.

W ubiegłym roku dwukrotnie stanęła na starcie Hardej Suki – jednego z najcięższych i najniebezpieczniejszych triathlonów w Europie, pokonując 5 km w wodzie, 240 km na rowerze i 55 km biegiem. Ma dwie córki, kazde zawody to nuiełe wyzwanie logistyczne. Wyznacza sobie coraz trudniejsze cele bo dobrze się z tym czuje. A wszystko zaczęło się bardzo prozaicznie.