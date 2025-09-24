Poseł KO Roman Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury na byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłego szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Rau. W ocenie posła obaj politycy nie dopełnili swoich obowiązków dotyczących nadzoru nad procesem wydawania wiz dla imigrantów z Azji i Afryki.

– Podstawą zawiadomienie jest raport Najwyższej Izby Kontroli, który wskazuje, że w ostatnich latach rządów PISu wydano 366 tys. wiz dla obywateli państw afrykańskich i muzułmańskich – mówi Giertych:

Były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odpowiada, że zawiadomienia posła Giertycha nie należy traktować poważnie. Prokuratura jak dotąd postawiła zarzuty 11 osobom – urzędnikom MSZ oraz osobom powołującym się na wpływy i przekazującym łapówki w zamian za pośrednictwo w uzyskiwaniu wiz dla cudzoziemców. Minister Rau odniósł się też do prac komisji ds. tzw. afery wizowej:

W grudniu 2024 r. komisja śledcza ds. afery wizowej skierowała do Prokuratury Krajowej zawiadomienia dotyczące 11 osób, w tym b. premiera Mateusza Morawieckiego oraz b. szefa MSZ Zbigniewa Rau. Zawiadomienia jak dotąd nie skończyły się postawieniem zarzutów politykom.

Za niedopełnienie obowiązków grozi do 3 lat więzienia.