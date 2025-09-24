Flotylla płynąca z pomocą humanitarną do Strefy Gazy została w nocy zaatakowana przez drony. Słychać było eksplozje, odnotowano również zakłócenia łączności. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak kilka jednostek zostało uszkodzonych.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, który znajduje się na jednym ze statków, powiedział Polskiemu Radiu, że do godziny 4.30 doszło do 13 ataków na 10 jednostek flotylli:

Do zdarzenia doszło na wodach międzynarodowych w pobliżu Krety. Trzy statki, w tym Zefiro płynący pod polską banderą, zostały uszkodzone.

Sterczewski podkreślił, że atak stanowi„jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego i zaapelował o reakcję polskich władz:

Flotylla, w której obecnie płynie ponad 50 jednostek, wyruszyła z Barcelony na początku września. Jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady i dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom Strefy Gazy. Organizatorzy podkreślają, że konwój przewozi wyłącznie pomoc cywilną i nie stanowi zagrożenia militarnego.