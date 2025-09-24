Na co dzień pracuje w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach . W wolnym czasie spełnia swoją pasję. Arkadiusz Olak od lat tworzy suknie nawiązujące do przeszłości. Przygodę z nićmi i nożyczkami zaczął mając 9 lat.

Jego prace można zobaczyć w salach muzealnych oraz podczas różnych wydarzeń kulturalnych organizowanych w stolicy Dolnych Łużyc. Pierwsze wykroje tworzył jeszcze jako chłopiec. Dzisiaj są to dojrzałe prace nawiązujące głównie do okresu secesji. Autor prezentowanych w muzeum sukien w swoich projektach nawiązuje także do dawnej świetności miasta. Jako desenie wykorzystuje grafiki żarskich zabytków.

– W ten sposób chcę oddać kawałek historii i piękna. Mam nadzieje, że dzięki moi sukniom można się przenieść w czasie – mówi utalentowany żaranin.

Więcej sukni autorstwa żaranina znaleźć można na jego profilu w mediach społecznościowych.