Po burzliwych obradach Rada Warszawy zdecydowała, że nocny zakaz sprzedaży alkoholu zostanie wprowadzony tylko w części miasta i to na zasadzie pilotażu. Dyskusja na temat ograniczenia czasowego sprzedaży napojów procentowych przeniosła się przy tej okazji na cały kraj. Część Koalicji 15 października domaga się zmian w prawie alkoholowym. We wtorek posłowie mają złożyć pierwszy projekt. Swoje pomysły mają parlamentarzyści Nowej Lewicy. Nad własną propozycją pracuje również Polska 2050. Czy nocny zakaz sprzedaży alkoholu to dobry pomysł? Czy zmniejszy się dzięki temu spożycie alkoholu wśród Polaków? Czy mniej widoczne będą przez to patologie alkoholowe?

