Klub 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w zajęciach sekcji zainteresowań. Placówka oferuje wiele propozycji o różnej tematyce. Udział w cyklicznych spotkaniach jest bezpłatny.

Oferta kierowana jest do żaganian w każdym wieku. – Wystarczy wybrać to, co chciałoby się robić na zajęciach z złożyć deklarację. Z nami nie można się nudzić – mówi kierowniczka klubu Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

– Dodatkowo promujemy aktywność w różnych konkursach czy turniejach. To chociażby tenis czy szachy – wylicza kierowniczka placówki:

Więcej na temat zapisów do sekcji zainteresowań znaleźć można w mediach społecznościowych klubu.