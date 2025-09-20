Gościem Marcina Sasima jest prof. Paweł Leszczyński
Mija tydzień- 20.09.2025 rozmowa, Sebastian Ciemnoczołowski
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Sebastian Ciemnoczołowski marszałek województwa
Do hali sportowej przy ul. Amelii w Zielonej Górze zjechały dziś setki adeptów karate. Biorą udział w czwartej edycji ogólnopolskiego...
Gośćmi Sławomira Kordyjalika byli: Wadim Tyszkiewicz, senator niezależny Władysław Dajczak (PiS) Waldemar Sługocki (PO)
Miłośnicy nartorolek pojechali dziś w czwartym zielonogórskim rajdzie amatorów tej wciąż niespecjalnie popularnej dyscypliny sportu, z angielskiego nazywanej cross-skating. Wystartowali...
W piątkowy wieczór odbyła się kolejna akcja kontroli trzeźwości w regionie. Policjanci sprawdzali trzeźwość kierowców w różnych częściach Gorzowa m.in....
W Parku Technologii Kosmicznych trwa Lubuski Kongres Gospodarczy. Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy planują lub już rozwijają swoje biznesy...
