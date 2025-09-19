Nadleśnictwo Żagań wraz z iłowską gminą zapraszają na niedzielną wycieczkę rowerową. Akcja pod nazwa „Pokręć się po lesie” ruszy spod Parku Dworskiego. Do pokonania ponad dwadzieścia kilometrów połączonych z rozmowami o lesie.

To już trzecia edycja wydarzenia propagującego ekologię i aktywność fizyczną. – Zachęcamy do dołączenia do nas i spędzenia kilku godzin na jeździe po utwardzonych, ale i leśnych rowerowych ścieżkach – mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak:

– Okolica, przez którą będzie wiodła trasa do pokonania rowerami jest naprawdę interesująca. Na koniec mamy niespodziankę dla wszystkich uczestników – zaznacza Michał Szczepaniak:

Zbiórka uczestników wycieczki przy iłowskim parku obok Biblioteki Kultury.