Chorwacja to kraj 1200 wysp, w którym jest ponad 300 słonecznych dni w roku. Piękne plaże, ciepłe morze i spokój nazywany przez mieszkańców fjaka. W wolnym tłumaczeniu słowo to jest podobne do skandynawskiego hygge, oznaczającego komfort, przytulność i dobre samopoczucie. Odnosi się też do sposobu życia polegającego na tworzeniu i doświadczaniu chwil bliskości, spokoju i prostych radości.

Chorwacja z roku na rok przyciąga coraz więcej Polaków. Większość spędza tam wakacyjne miesiące. Są jednak i tacy, którzy postanowili na stałe się tam przenieść.

Filip Matychowiak pochodzi ze Zbąszynia. 4 lata temu wraz z żoną i córeczkami osiedlił się w okolicach Primosten. Monika Waligórska-Zymon z mężem Romanem Waligórskim pochodzą z Krakowa. W Chorwacji mieszkają już ponad 20 lat.

Dziś oprócz codziennego życia i pracy angażują się także w działalność Polskiego Towarzystwa Polonez. Promują nie tylko polską kulturę, otworzyli także szkołę kultury i języka polskiego, a także pielęgnują związki Chorwacji z Polską. Te, jak się okazuje, są całkiem spore.

Kilka lat temu z inicjatywy Towarzystwa m.in. odsłonięto tablicę pamiątkową Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na wyspie Šolta. Tablica ku czci polskiego poety znajduje się na budynku, w którym mieszkał on jako młody chłopak w czasie turnusów zdrowotnych.

Malownicze zakątki wyspy Šolta upodobali sobie także Henryk Sienkiewicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, a nawet Bronisław Piłsudski, któremu poświęcono tablicę pamiątkową w niedalekim Rogaču.

Jak Polacy w Chorwacji żyją na co dzień gdy już sezon wakacyjny przeminie? Jak wygląda integracja polonii? Czy tęsknią za Polską?

fot. Polskie Towarzystwo Polonez w Chorwacji oraz archiwum prywatne