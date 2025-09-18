Centrum szkoleniowe z obsługi dronów dla dzieci i młodzieży zostało otwarte w litewskiej miejscowości Taurogi. Docelowo na Litwie ma powstać dziewięć takich ośrodków.

Litewskie władze chcą, aby do 2028 r. z obsługi dronów przeszkolonych zostało ponad 22 tys. osób. Najmłodsi uczniowie w wieku 8-9 lat będą zaangażowani w budowę i naukę pilotowania prostych jednostek. Młodzież ma zapoznać się z programowaniem i pilotowaniem bardziej skomplikowanych bezzałogowców i ich budową.

Jeszcze w tym miesiącu nowe ośrodki szkoleniowe zostaną otwarte w Kiejdanach i Janowie. Wiceminister obrony Tomas Godliauskas, cytowany przez swój resort, zaznaczył, że jest to wyraźny sygnał dla sojuszników i potencjalnych przeciwników, iż Litwa potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo w sposób systematyczny, czyli przez edukację, postęp technologiczny i gotowość społeczeństwa.

Przed młodymi ludźmi otwiera się przestrzeń, w której umiejętności przekształcają się w odpowiedzialność, a odpowiedzialność w dojrzałą motywację do wzmacniania bezpieczeństwa kraju

– czytamy. Na inwestycje w ten projekt przeznaczono prawie trzy i pół miliona euro.