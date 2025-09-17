Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przedłużenia o pół roku kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. W takim wypadku miałyby obowiązywać do 4 kwietnia 2026 r.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Straż Graniczna poinformowała, że od momentu wprowadzenia tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami funkcjonariusze sprawdzili już ponad 210 tys. osób i ponad 100 tys. pojazdów.

Kontrole na granicach zostały tymczasowo przywrócone na początku lipca.