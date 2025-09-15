Polski drób wraca na chiński rynek – potwierdził rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Paweł Wroński. Ministerstwo rolnictwa podpisało z Generalną Administracją Celną Chin porozumienie dotyczące zasad regionalizacji polskiego mięsa drobiowego.
To jeden z efektów rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski – Radosława Sikorskiego i Chin – Wanga Yi.
O szczegółach Mariusz Pieśniewski:
