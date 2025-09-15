Modernizację węzłów i sieci ciepłowniczych na terenie gminy Międzyrzecz będzie przeprowadzał Zakład Energetyki Cieplnej w Międzyrzeczu. Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

– Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska, zapewni mieszkańcom bardziej niezawodne dostawy ciepła, unowocześni infrastrukturę, co oznacza mniejsze straty energii i oszczędność – tłumaczy Piotr Leżyński, dyrektor międzyrzeckiego ZEC.

Kompleksowa modernizacja węzłów i sieci ciepłowniczych na terenie gminy Międzyrzecz ma też zautomatyzować proces przesyłu poprzez zainstalowanie skomplikowanego systemu elektronicznej obsługi i kontroli. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi prawie 4,5 miliona złotych. Dofinansowanie wynosi niemal 2,8 miliona.