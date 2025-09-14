Już kilka lat temu starosta świebodziński zapowiadał, że będzie chciał przenieść powiatowych urzędników w inne miejsce. Siedziba starostwa jest w centrum miasta, ale w kilku budynkach, skomplikowanych architektonicznie, z brakiem możliwości parkowania pojazdów. Gdy pojawiła się okazja przeniesienia niektórych wydziałów do dawnej szkoły na ulicy Żaków, ucieszyli się i urzędnicy, i klienci starostwa.

– Pozostają jednak obiekty, w których pracowaliśmy dotychczas. Więc je sprzedajemy, jak tzw. budynek „C” – mówi Zbigniew Szumski, starosta świebodziński.

Budynek „C” starostwa w Świebodzinie ma ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni. Cena wywoławcza obiektu przy ulicy Piłsudskiego wynosi nieco ponad milion złotych.