Przedsiębiorcy z terenów zalanych przez ubiegłoroczną powódź mogą nadal korzystać z programów pomocowych państwa.
Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros powiedział, że z różnego rodzaju wsparcia już skorzystało około pięciu tysięcy firm, a niektóre programy nadal działają:
Przedsiębiorcy korzystali między innymi z redukcji składek ZUS i pożyczek powodziowych. Ponadto około dziewięciu tysięcy pracowników skorzystało ze świadczeń z Funduszu Pracy.
Czytaj także:
Trzebiechów wciąż usuwa uszkodzenia powodziowe
Choć od powodzi, która nawiedziła południową część naszego regionu minie wkrótce 11 miesięcy to samorządy doświadczone wielką wodą nadal naprawiają uszkodzenia przez nią dokonane. W gminie Trzebiechów remontowana będzie...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Mija rok od powodzi. Słono kosztowała
Mija rok od powodzi, która przeszła przez Lubuskie, Opolszczyznę i Dolny Śląsk. 13 września ub. r. odnotowano pierwsze przekroczenia stanów ostrzegawczych na najważniejszych wodowskazach. 19 września wojewoda lubuski wprowadził...Czytaj więcejDetails