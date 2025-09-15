Przedsiębiorcy z terenów zalanych przez ubiegłoroczną powódź mogą nadal korzystać z programów pomocowych państwa.

Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros powiedział, że z różnego rodzaju wsparcia już skorzystało około pięciu tysięcy firm, a niektóre programy nadal działają:

Przedsiębiorcy korzystali między innymi z redukcji składek ZUS i pożyczek powodziowych. Ponadto około dziewięciu tysięcy pracowników skorzystało ze świadczeń z Funduszu Pracy.