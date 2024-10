Liczę, że minister, który kieruje pracami resortu rozwoju i technologii rozwoju wyjaśni sprawę wiceszefa MRiT Jacka Tomczaka – podkreślił w środę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica).

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) był pytany przez dziennikarzy w Poznaniu, czy Jacek Tomczak powinien zostać zdymisjonowany.

– Osoby, które w jakikolwiek sposób mają wpływ na jakiekolwiek zdarzenia dotyczące lobbingu, powinny się z tego wytłumaczyć. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nie znam dokładnie sprawy i nie wiem jak ona wyglądała. Ale liczę, że właściwy minister, który kieruje pracami w resorcie rozwoju, tę sprawę wyjaśni i będą szybko informacje w tej sprawie podawane opinii publicznej

– powiedział Gawkowski.

Dopytywany, jak w związku z doniesieniami medialnymi o wiceministrze Tomczaku może zakończyć się sprawa programu „Kredyt na start”, Gawkowski zaznaczył, że jego ugrupowanie optuje za promowaniem budownictwa społecznego.

– podkreślił wicepremier.

Dodał, że dzięki jego formacji w budżecie państwa „udało się zabezpieczyć ponad 3 mld zł, które będą na takie budownictwo”.

– Od początku mówiliśmy – nie jesteśmy fanami „kredytów zero proc.” Rozumiemy potrzebę tego rynku, ale to nie oznacza, że dzisiaj mamy zamykać tę drogę dojścia do mieszkania na wynajem. I to jest dla nas dzisiaj kluczowe, i za to w rządzie odpowiadamy