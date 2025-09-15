Burmistrz Iłowej i Biblioteka Kultury zapraszają do Parku Dworskiego na koncert plenerowy. Muzyczne wydarzenie zaplanowano przy Bramach Księżycowych w parkowej scenerii 19 września.

„Spotkajmy się w naturze i w kulturze” – pod takim hasłem organizatorzy zachęcają do integracji. – Park jest jedną z niezaprzeczalnych pereł regionu, więc tym bardziej zapraszamy właśnie w to miejsce. Tu muzyka brzmi wyjątkowo. A będzie to na pewno ciekawa propozycja muzyczna – mówi dyrektorka Biblioteki Kultury Anna Olechnowicz-Lachowska:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Początek piątkowego koncertu godzina 18.00.