Szanowni Laureaci i sympatycy konkursu
Zamieszczam serwis wspomnień autorstwa Krzysztofa Filmanowicza.
Dział się, działo…
CDN
Pozdrawiam Cezary Galek
Szanowni Laureaci i sympatycy konkursu
Zamieszczam serwis wspomnień autorstwa Krzysztofa Filmanowicza.
Dział się, działo…
CDN
Pozdrawiam Cezary Galek
Burmistrz Iłowej, Starosta Żagański oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zapraszają na wydarzenie pod nazwą „Japońskie impresje w Iłowej”. W pałacu...
W poniedziałek nad woj. lubuskie nadciągną burze - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy objęli województwo alertami najniższego, pierwszego...
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Tadeusz Ardelli, radny wojewódzki PiS https://youtu.be/13lYmTVWBnw
Kanclerska CDU wygrała wybory w najludniejszym landzie Niemiec. Głosowanie nad składem samorządów w Nadrenii Północnej Westfalii było pierwszym sprawdzianem dla...
Gościem Marcina Sasima jest Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa https://youtu.be/NSuvlGQiMsc
Relacje gospodarcze Warszawy i Pekinu oraz wojna na Ukrainie - to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Chin....
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra