Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Waszyngtonie i poddaniem miasta pod władzę federalną.
Stało się to po tym, jak burmistrz Muriel Bowser poinformowała rząd, że policja nie będzie współpracować z Urzędem Imigracyjnym i Celnym w sprawie przekazywania informacji o nielegalnych imigrantach.
Wcześniej Trump postanowił wprowadzić wojsko i oddziały Gwardii Narodowej do kilku miast twierdząc, że służy to walce z przestępczością. W sierpniu rozmieścił Gwardię Narodową w Waszyngtonie w celu, jak to ujął, „przywrócenia prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego”.
Wywołało to masowe protesty. Prezydent Trump napisał natomiast na swojej platformie społecznościowej Truth Social „W ciągu zaledwie kilku tygodni stolica przeżywa prawdziwy rozkwit…Po raz pierwszy od dekad praktycznie brak przestępstw.”
Czytaj także:
Wschodnia Straż NATO odpowiedzią na rosyjskie drony nad Polską
Wschodnia Straż NATO odpowiedzią na prowokacje Rosji. Uruchomienie operacji ogłosili Sekretarz Generalny Sojuszu Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich. Zadaniem będzie wzmocnienie obrony powietrznej...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Ukraińskie drony uderzyły w rosyjską rafinerię w Ufie
Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Ufie. Miasto jest stolicą Republiki Baszkortostanu, leżącej na pograniczu Europy i Azji. Według rosyjskich mediów niezależnych i internautów, na terenie zakładu słychać było eksplozje....Czytaj więcejDetails