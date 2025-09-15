Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Waszyngtonie i poddaniem miasta pod władzę federalną.

Stało się to po tym, jak burmistrz Muriel Bowser poinformowała rząd, że policja nie będzie współpracować z Urzędem Imigracyjnym i Celnym w sprawie przekazywania informacji o nielegalnych imigrantach.

Wcześniej Trump postanowił wprowadzić wojsko i oddziały Gwardii Narodowej do kilku miast twierdząc, że służy to walce z przestępczością. W sierpniu rozmieścił Gwardię Narodową w Waszyngtonie w celu, jak to ujął, „przywrócenia prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego”.

Wywołało to masowe protesty. Prezydent Trump napisał natomiast na swojej platformie społecznościowej Truth Social „W ciągu zaledwie kilku tygodni stolica przeżywa prawdziwy rozkwit…Po raz pierwszy od dekad praktycznie brak przestępstw.”