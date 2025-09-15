Starostwo Powiatowe w Żaganiu wyremontuje ulicę Kolejową. Samorząd wyłonił już wykonawcę zadania. Za chwilę podpisanie umowy i rozpoczęcie prac. Koszt inwestycji to 800 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą ze środków własnych powiatu.

Roboty obejmą około kilometra drogi. – Ulica była już w fatalnym stanie. W tej chwili miejska spółka kończy prace związane z odbudową fragmentów sieci wodno-kanalizacyjnej. Tuż po tym firma ruszy z inwestycją – mówi wicestarosta żagański Mariusz Krugły:

– Udało nam się zmieścić w przeznaczonych na ten cel środkach. Część pozostała po przetargu przeznaczona jest na koszty opłacenia inspektora nadzoru budowlanego – zaznacza Mariusz Krugły:

Pierwszy etap robót potrwa do końca listopada.