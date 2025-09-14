Samolot Enter Air lecący z Antalyi w Turcji podczas lądowania na lotnisku Kraków Airport w niedzielę po południu (14 września) wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało. Port wstrzymał odloty, rejsy do Krakowa są przekierowywane.

Według danych przedstawicieli lotniska, na pokładzie polskiej linii czarterowej Enter Air znajdowało się ok. 190 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani i przewiezieni do terminala lotniskowego. Port przekazał, że nie ma osób poszkodowanych.

Ze wstępnych informacji, które mamy, nikomu nic poważnego się nie stało

– podkreśliła przedstawicielka portu.

Według przedstawicieli lotniska, na razie nie są znane przyczyny incydentu.

To będzie przedmiotem dokładnego badania

– zaznaczyła Monika Chylaszek.

Zdarzenie będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Lotnisko do godz. 18 wstrzymało odloty i lądowania. Jak przekazał na portalu X rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, w związku z incydentem lot z Warszawy do Krakowa (LO3905) zawrócił do Warszawy, a lot z Palermo (LO6644) został przekierowany do Katowic. Odwołane zostały loty LO3905 i LO3906 (Warszawa – Kraków i powrotny), a część innych lotów jest opóźniona.

Dalsza część tekstu pod wpisem

W związku z incydentem na pasie w @KrakowAirport operacje lotnicze zostały wstrzymane do 1600UTC. W związku z tym:

?? LO3905 WAW-KRK zawrócił do WAW, LO6644 PMO-KRK przekierowany do KTW

?? Odwołane LO3905/3906 WAW-KRK-WAW

?? Opóźnienia: LO3920 KRK-WAW ok. 4,5h, LO3919 WAW-KRK ok.… — Krzysztof Moczulski (@egonolsen1978) September 14, 2025

Jak wynika ze wskazań serwisu Flightradar24, pojedyncze loty innych przewoźników do Krakowa zostały odwołane. Część została przekierowana do Katowic, w tym rejsy linii Swiss z Zurychu, Ryanair z Wenecji, Memmingen, Oslo, Liverpoolu oraz Wizz Air z Bazylei. Kilka lotów ze stolicy Małopolski też zostało odwołanych – m.in. Brussels Airlines do Brukseli i AirDolomiti do Monachium, a część pozostałych jest opóźniona.

Dalsza część tekstu pod wpisem

W związku z incydentem na pasie w @KrakowAirport operacje lotnicze zostały wstrzymane do 1600UTC. W związku z tym:

?? LO3905 WAW-KRK zawrócił do WAW, LO6644 PMO-KRK przekierowany do KTW

?? Odwołane LO3905/3906 WAW-KRK-WAW

?? Opóźnienia: LO3920 KRK-WAW ok. 4,5h, LO3919 WAW-KRK ok.… — Krzysztof Moczulski (@egonolsen1978) September 14, 2025

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Grupa realizuje połączenia dla polskich i zagranicznych biur podróży, latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada siedem stałych baz operacyjnych oraz kilka baz sezonowych. Flota Enter Air składa się z 24 samolotów Boeing 737-800 i 9 Boeingów 737 MAX 8. Enter Air jest także współwłaścicielem szwajcarskiej linii Chair Airlines, która posiada flotę czterech samolotów i ma 51 proc. udziałów spółki Fly4 Airlines Green, świadczącej usługi najmu samolotów z załogami na rzecz przewoźników lotniczych.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje osiągnięcie poziomu 13 mln pasażerów. W sierpniu br. po raz pierwszy port przekroczył próg 1,3 mln obsługujących osób w ciągu miesiąca, ustanawiając nowy rekord. Poprzedni – na poziomie 1,279 mln pasażerów – padł w lipcu.